Nächster Schweizer Etappensieg in der Romandie dank Küng

Grosse Freude bei Stefan Küng nach seinem zweiten Etappensieg im Rahmen der Tour de Romandie © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Stefan Küng feiert an der Tour de Romandie seinen zweiten Etappensieg nach 2015. Der Thurgauer setzt sich in der 2. Etappe in Bulle im Zweiersprint gegen denn Ukrainer Andrej Griwko durch.