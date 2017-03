Nächtlicher Brand in Walliser Tiefgarage

Der Brand in der Tiefgarage in Granges-Paccot zerstörte vier Autos. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. (Symbolbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/FRANCESCA AGOSTA

Ein Brand in einer Tiefgarage in Granges-Paccot FR hat in der Nacht auf Sonntag die Anwohner aufgeschreckt. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Polizei rückten gemäss Angaben der Kantonspolizei Freiburg gegen 2.30 Uhr aus.