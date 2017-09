Sie schlägt die Zeit tot, indem sie mit dem Personal und anderen, die das gleiche Schicksal wie sie erleiden, ein Video dreht. «Ich habe meinen Anschlussflug in Charlotte verpasst und wollte nicht die ganze Nacht wütend herumsitzen», schreibt die junge Frau auf Youtube. Also habe sie einfach das gemacht, was sie am glücklichsten mache, Tanzen! Ausserdem habe sie dabei tolle Freundschaften geschlossen.

(enf)