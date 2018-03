«Nahrung hat ein Gesicht» als Jahresthema

An der Aroma-Orgel im Alimentarium in Vevey können Besucher eigene Düfte kreieren und so zum "Aromatiker" werden. Das Museum stellt unter dem Jahresmotto "Nahrung hat ein Gesicht" diesen und andere lebensmittelverarbeitende Berufe vor. (zVg) © Keystone/Anne-Laure LECHAT

Das Alimentarium in Vevey, das erste Museum, das sich ausschliesslich Nahrungsmitteln widmet, hat am Mittwoch sein Jahresthema vorgestellt: Es lautet «Nahrung hat ein Gesicht» und rückt Berufe in den Fokus, die sich der Verarbeitung von Lebensmitteln widmen.