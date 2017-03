Namibische Volksgruppen hoffen auf Schadenersatz durch Deutschland

Herero-Frauen in traditionellen Gewändern geben bei den Wahlen in Namibia 2009 ihre Stimme ab: Die Völkergruppe versucht mit einer Sammelklage in den USA Schadenersatz für den Völkermord durch die damalige deutsche Kolonialherrschaft zu erhalten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DIRK HEINRICH

Mehr als hundert Jahre nach dem Völkermord im damaligen Deutsch-Südwestafrika hat in New York ein Prozess um Entschädigungszahlungen an die namibischen Volksgruppen Herero und Nama begonnen. Diese hatten im Januar eine Sammelklage gegen Deutschland eingereicht.