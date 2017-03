«Nanana»: Die Kelly Family ist wieder da

Wie viele Teenys liessen sich in den 90er-Jahren die Haare wachsen, um wie ihre Idole der Kelly Family auszusehen? Eine Statistik dazu gibt es nicht, es dürften aber tausende sein. Mit der Single «Nanana» meldet sich die Kelly Family nun im Musikgeschäft zurück (zum grossen Teil samt langen Haaren). Von den ursprünglich neun Geschwistern sind im Videoclip noch sechs zu sehen. Ein ganzes neues Album folgt unter dem Namen «We got love» am nächsten Freitag.

«Nanana» klingt genau so, wie man sich einen Kelly Family Song vorstellt. Eingängige Melodie, massentauglich, brav. Wir sind uns nicht ganz einig, ob das nun grossartig oder langweilig ist.

Die Mitglieder der Kelly Family, die alle aus einer irisch-amerikanischen Grossfamilie stammen, waren erst als Strassenmusiker aktiv und feierten vor allem in den 1990er Jahren grosse Erfolge. Sie verkauften mehr als 20 Millionen Tonträger und wurden mit zahlreichen Preisen – darunter dem Bambi, dem Echo und der goldene Kamera – ausgezeichnet. 2005 war das bisher letzte Album «Hope» erschienen.

Der grösste Hit der Kelly Family, An Angel, erschien 1994.

Ob sie mit ihrem neuen Album an die Erfolge früherer Tage anknüpfen können? Fraglich. Die Haare wird sich wegen des neuen Songs aber niemand wachsen lassen.

