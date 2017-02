Napoli setzt Serie fort

Lorenzo Insigne schoss nach einer halben Stunde das 1:0 für Napoli © KEYSTONE/AP ANSA/FILIPPO VENEZIA

Napoli bleibt in der Serie A zum 14. Mal in Folge ungeschlagen. Die Neapolitaner schlagen in der 25. Runde Chievo Verona auswärts mit 3:1. In der Champions League musste sich Napoli am Mittwoch beim Titelverteidiger Real Madrid mit 1:3 geschlagen geben.