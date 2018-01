Nasa-Astronaut John Young mit 87 Jahren gestorben

Verbrachte als Kommandant von "Apollo 16" im April 1972 drei Nächte auf der Mondoberfläche: Astronaut John Young. (Archiv) © Keystone/AP NASA/CHARLES M. DUKE JR.

US-Astronaut John Young, der als erster Mensch sechs Raumflüge absolvierte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie die US-Weltraumbehörde Nasa am Samstag mitteilte, starb er am Vortag an den Folgen einer Lungenentzündung.