Nasa schiesst Satelliten zur Suche nach neuen Planeten ins All

Der Start der Falcon-9-Rakete vom Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral in Florida mit dem neuen Weltraumteleskop an Bord. © KEYSTONE/AP/JOHN RAOUX

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Mittwoch einen Satelliten ins All befördert, der nach neuen Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems Ausschau halten soll. Eine Falcon-9-Trägerrakete des privaten Unternehmens SpaceX hob um 0.51 Uhr Schweizer Zeit in Florida ab.