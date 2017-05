Nashville fehlt noch ein Sieg zum Halbfinal-Einzug

Damit fehlt dem Überraschungsteam der Playoffs, das von bisher acht Partien deren sieben gewann, nur noch ein Sieg zum Einzug in die Halbfinals. Die erste Chance dazu bietet sich Nashville in der Nacht auf Samstag in St. Louis.

Erst im letzten Drittel bekamen die Zuschauer in Nashville Tore zu sehen. In der 46. Minute war Ryan Ellis im Powerplay erfolgreich, James Neal doppelte in der 54. Minute zur 2:0-Führung nach. Den Blues blieb nur noch der Anschlusstreffer (57.).

In der Eastern Conference gelang den New York Rangers ein wichtiger 4:1-Erfolg gegen die Ottawa Senators. Nach dem dritten Heimsieg im Madison Square Garden konnten die New Yorker in der Serie auf 1:2 verkürzen.

