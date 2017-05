Nashville legt dank Josi wieder vor

Josi erzielte knapp drei Minuten vor Schluss das goldene Tor. Der Berner Verteidiger verwertete in Überzahl einen Abpraller und brachte damit die mit 17’338 Zuschauer ausverkaufte Arena in Nashville zum Jubeln. Es war dies bereits der fünfte Treffer für Josi in den diesjährigen Playoffs. Kein anderer Verteidiger in der Liga hat in der entscheidenden Phase dieser Saison mehr getroffen als er.

Zuvor war Anaheim ebenfalls im Powerplay durch Corey Perry (35.) in Führung gegangen. Doch Filip Forsberg glich die Partie in der 44. Minute wieder aus und ebnete damit Nashville den Weg zum Sieg.

Nach drei Partien führt die Franchise aus Tennessee in der Best-of-7-Serie mit 2:1 Siegen. Spiel 4 findet in der Nacht auf Freitag wiederum in Nashville statt.

(SDA)