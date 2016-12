Nasskühler Frühling verdirbt Zuckerrübenbauern die Ernte

Der Blick täuscht: 2016 war kein gutes Jahr für Schweizer Zuckerrüben. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Rund 200’000 Tonnen Zucker konnten dieses Jahr in den Fabriken in Aarberg BE und Frauenfeld produziert werden – so wenig wie seit Jahren nicht. Grund dafür waren die kühlen und nassen Frühlingsmonate. Nun braucht es Massnahmen, um die Lager wieder füllen zu können.