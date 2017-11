«Jüdischer Nobelpreis» für Natalie Portman

Die in Israel geborene Schauspielerin Natalie Portman hat den Genesis-Preis erhalten. Die Auszeichnung ist mit einer Million Dollar dotiert. (Archivbild) © Keystone/AP/Lionel Cironneau

Hollywood-Star Natalie Portman ist mit dem Genesis-Preis 2018 ausgezeichnet worden. Die in Israel geborene Schauspielerin und Regisseurin habe mit ihrer «charismatischen Leinwandpräsenz die Herzen von Millionen berührt», hiess es am Dienstag in einer Mitteilung.