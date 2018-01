Nathalie von Siebenthal büsst an Terrain ein

Verlor in der Verfolgung sechs Ränge: Nathalie von Siebenthal © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Nathalie von Siebenthal macht in der Tour de Ski kein Terrain gut. Die Berner Oberländerin, als Zehnte in die Verfolgung über 10 km Skating gestartet, belegt den 16. Rang.Nathalie von Siebenthal machte in der Verfolgung in Lenzerheide im Rahmen der Tour de Ski kein Terrain gut.