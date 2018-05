Nati spielt im Kybunpark gegen Island

Am 8. September wird die Schweizer Nati das erste Gruppenspiel gegen Island austragen. Gastgeber ist St.Gallen, das Spiel wird um 18.00 Uhr im Kybunpark angepfiffen. Ab wann es Tickets gibt, wird noch bekannt gegeben.

Die Nations League ersetzt die Freundschaftsspiele, die bis anhin ausgetragen wurden. Nebst Island spielt die Schweiz in der UEFA Nations League gegen Belgien (Hin- und Rückspiel). Ausserdem stehen gegen England und Katar zwei Länderspiele an. Die Austragungsorte und -zeiten sind noch offen.

Das nächste Spiel der Schweizer Nati wird jenes am 3. Juni sein, die Schweiz trifft auswärts auf Spanien. Nur eine knappe Woche später, am 8. Juni, empfängt die Schweiz Japan. Das Spiel findet in Lugano statt, der Vorverkauf startet heute Mittwoch um 14 Uhr.

Die isländische Nationalmannschaft galt an der EM 2016 als Lieblingsteam. Auch Morgen-Joe ist Fan der Isländer. «Welches T-Shirt soll ich denn dann tragen, das der Schweizer Nati oder das der Isländer?», fragt er sich lachend.

(red.)