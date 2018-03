Gedenkfeier für getöteten Polizisten

Beltrames Sarg wird in den Ehrenhof neben dem Pariser Invalidendom getragen. Der getötete Polizist wurde von Frankreichs Staatspräsident Macron posthum zum Kommandanten der französischen Ehrenlegion ernannt. © Keystone/AP/Ludovic Marin

Mit einer nationalen Gedenkfeier in Paris hat Frankreich am Mittwoch den bei einem Terroranschlag getöteten Polizisten Arnaud Beltrame geehrt. «Die Erinnerung an ihn wird lebendig bleiben, sein Beispiel wird bleiben», sagte Staatspräsident Emmanuel Macron.