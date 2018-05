Nationaler Glückskette-Sammeltag für Rohingya

Hunderttausende Rohingya leben bereits in Flüchtlingslagern in Bangladesch. Die Lage dort ist prekär. Deshalb ruft die Glückskette zu einem nationalen Spendentag auf. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP

Die Glückskette sammelt am heutigen Mittwoch Geld für die vertriebene und unterdrückte Volksgruppe der Rohingya in Bangladesch und Myanmar. Auch Bundespräsident Alain Berset wird am späteren Nachmittag Spendenversprechen am Telefon entgegennehmen.