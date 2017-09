Nationalrat verlangt klare Prüfungskriterien beim Informationsaustausch

Der Bundesrat will den automatischen Informationsaustausch (AIA) über Finanzkonten mit 41 weiteren Staaten und Territorien einführen. Im Rat stossen die Pläne auf Kritik, weil Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit gewisser Länder besteht. (Symbolbild) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Der Nationalrat will den automatischen Informationsaustausch auf 39 weitere Länder ausdehnen. Weil eine Mehrheit aber an der Rechtsstaatlichkeit einzelner Staaten zweifelt, verlangt er höhere Anforderungen an die Datensicherheit.