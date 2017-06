Kein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika

Der Nationalrat hat sich gegen ein Verbot von kleinsten Kunststoffpartikel in Kosmetikprodukten ausgesprochen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Der Nationalrat will kleinste Kunststoffpartikel in Kosmetikprodukten nicht verbieten. Er hat am Dienstag einen entsprechenden Vorstoss von Balthasar Glättli (Grüne/ZH) mit 119 zu 62 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Damit ist der Vorstoss vom Tisch.