Nationalrat gegen Verfassungsartikel zu Energie-Lenkungsabgaben

Im Nationalrat gingen die Wogen in der Debatte über einen neuen Verfassungsartikel zu Energie-Lenkungsabgaben hoch. Im Bild Nationalrätin Magdalena Martullo (SVP/GR). © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Der Nationalrat will keinen Verfassungsartikel zu Energie-Lenkungsabgaben. Er hat sich am Mittwoch erwartungsgemäss gegen die Vorlage des Bundesrates ausgesprochen. Die Wogen gingen aber hoch. Am Ende beschloss der Rat ohne Abstimmung, auf das Geschäft nicht einzutreten.