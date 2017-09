Nationalrat hält an Gegenvorschlag zu Bankgeheimnis-Initiative fest

Der Nationalrat will das Bankgeheimnis im Inland in der Verfassung verankern und die Initiative "Ja zum Schutz der Privatsphäre" annehmen. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Der Nationalrat will das Bankgeheimnis in der Verfassung verankern. Er hält am Gegenvorschlag zur Bankgeheimnis-Initiative fest und empfiehlt auch die Initiative zur Annahme. Ständerat und Bundesrat lehnen Initiative und Gegenvorschlag ab.