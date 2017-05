Nationalrat stimmt Massnahmen gegen Steuerflucht zu

Multinationale Konzerne sollen ihre Gewinne nicht mehr in Tiefsteuerländer verschieben können. Der Nationalrat hat einer Vereinbarung der OECD zugestimmt. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Das Parlament will multinationale Konzerne zu Transparenz verpflichten und so verhindern, dass Gewinne in Tiefsteuerländer verschoben werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einer multilateralen Vereinbarung zugestimmt, gegen den Willen der SVP.