Nationalrat will Organisation «Lies!» verbieten

SVP-Nationalrat Walter Wobmann (SO) hat sich durchgesetzt: Die Mehrheit des Rates will gegen Koran-Verteilaktionen vorgehen und die Organisation "Lies!" verbieten. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der Nationalrat will die Organisation «Lies!» verbieten, die in Schweizer Städten Korane verteilt. Er hat am Donnerstag eine Motion des Solothurner SVP-Nationalrats Walter Wobmann angenommen.