Nationalteam beginnt WM-Vorbereitung in Lugano

Der Westschweizer Aussenverteidiger steht heute Abend mit seinem Klub Toulouse in der Abstiegsbarrage der Ligue 1 gegen Ajaccio im Einsatz.

Nationalcoach Vladimir Petkovic und sein Team sind insgesamt 13 Tage im Vorbereitungscamp. Am kommenden Samstag fliegt das Team nach Valencia, um am Sonntag in Villarreal ein Testspiel gegen Spanien zu bestreiten. Am Tag danach muss Petkovic das WM-Kader auf 23 Mann reduzieren.

Zum Abschluss des Camps in Lugano kommt es am Freitag, 8. Juni, im Cornaredo zu einem Testspiel gegen WM-Teilnehmer Japan. Am Montag, 11. Juni, fliegt das Nationalteam dann nach Russland, wo es in der Industriestadt Togliatti an der Wolga Quartier bezieht.

In Lugano hatten sich die Schweizer bereits 2016 auf die EM-Endrunde in Frankreich vorbereitet. «Ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Hier haben wir vor zwei Jahren ein sehr gutes Trainingscamp absolviert. Wir fühlen uns in Lugano wohl. Die Voraussetzungen sind gegeben, dass es erneut eine erfolgreiche Zeit wird», sagte Torhüter Yann Sommer.

(SDA)