Nato intensiviert Dialog mit Russland

Will sich schon bald mit dem russischen Generalstabschef treffen: Nato-Oberbefehlshaber Curtis Scaparrotti. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Die Nato intensiviert den militärischen Dialog mit Russland. Nato-Oberbefehlshaber Curtis Scaparrotti bestätigte am Mittwoch in Brüssel, dass er sich in Kürze erstmals persönlich mit dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow treffen wolle.