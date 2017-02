Nawalny will trotz Strafprozess bei Präsidentenwahl antreten

Alexej Nawalny (links) auf dem Weg ins Gericht. Trotz einem Strafprozess will der russische Oppositionelle bei der Präsidentschaftswahl antreten. © KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Trotz eines laufenden Strafprozesses will der russische Oppositionelle Alexej Nawalny bei der Präsidentenwahl 2018 antreten. «Ich werde teilnehmen, das erwarten die Menschen von mir», sagte Nawalny am Rande einer Verhandlung in der Stadt Kirow am Mittwoch.