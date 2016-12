Neil Patrick Harris mag gruselige Geschichten für Kinder

Für gefährlich hält er diese Art von Kindersagen nicht: «Sie können damit umgehen, solange es nicht grausam ist in gewaltvoller oder sexueller Weise», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Ausserdem hätten viele Kinder Lust auf etwas Spannung und Grusel, wie er selbst dank seiner sechsjährigen Zwillinge weiss: «Meine Tochter fragt mich immer nach den gruseligsten Erlebnissen, die mir widerfahren sind: ‘Erzähl mir etwas Abstossendes!’» Und ich dann: «Nein, ich werde dich nicht mit so einer Geschichte ins Bett schicken.»

In der Netflix-Produktion «A Series of Unfortunate Events» ist der Emmy-Gewinner als fieser Graf Olaf zu sehen, der an eine Erbschaft kommen will, die drei Waisenkindern zusteht. Die Serie ist vom 13. Januar an in dem Streamingdienst zu sehen.

(SDA)