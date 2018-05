Nelly Sander – Sonnenvögel

Oha, eine neue Nelly Sander-Single ist da? Na, perfekt! Dann kann die schöne Zeit beginnen. Viele deutsche Musikfans werden die unerwartet heissen Tage im Jahr 2018 wohl am liebsten so genießen: Mit Nelly Sanders brandneuer Single, dessen Titel schon so perfekt passt: «Sonnenvögel». Wie kaum eine andere Künstlerin bringt Nelly Sander nun schon seit vielen Jahren hochkarätige, substanzvolle Musik, mit der man als Musikliebhaber einfach nichts falsch machen kann. Ihre letzten Singles «Wir sind wie 1000 Feuer» und «Immer nur das Herz» waren schon Paradebeispiele für waschechten, klassischen Schlager in der heutigen Zeit – «Immer nur das Herz» war dabei eine ausserordentlich schöne Halbballade und gleichzeitig ein opulenter Power-Song. «Sonnenvögel» geht ein wenig in deutsche Pop-Rock-Richtung, nur um im Refrain dann eindeutig die wunderbaren Schlager-Wurzeln von Nelly Sander mit tollem Ohrwurm-Charakter durchscheinen zu lassen. Besonders die E-Gitarren erinnern bei «Sonnenvögel» glatt an die beste Phase des legendären David Bowie – doch die zeitgemässe Instrumentierung und der stetige Fokus auf frische und unbeschwerte Klangwelten sind natürlich längst nicht alles: Nelly Sanders unvergleichliche Stimme reisst die sonnenbadenden Deutschen mit einer kühnen Leichtigkeit mit. Das perfekte Rezept für die entspannenden Momente in der strahlenden Sommerzeit steht somit fest. Und so werden wir alle dieses Jahr, dank Nelly Sander, zu glücklichen Sonnenvögeln. (Solis Music)