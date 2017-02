An der Leiche des mutmasslichen Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist das Nervengas VX gefunden worden. Das meldete die Polizei in Malaysia am Freitag aufgrund einer Voruntersuchung.

Dafür waren Abstriche von den Augen und dem Gesicht von Kim Jong Nam durch die Chemiebehörde des Landes ausgewertet worden. (SDA)