Nestlé erkauft sich für 7,15 Milliarden Dollar Rechte an Starbucks

Das Nestlé-Sortiment wird mit Starbucks noch grösser (Archiv). © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Auch Starbucks ist in Zukunft ein bisschen Nestlé. Mit 7,15 Milliarden Dollar in bar erkauft sich Nestlé das Recht auf die weltweite Vermarktung der Konsum- und Gastronomieprodukte. Nicht Teil der Allianz sind die Starbucks-Cafés und die Fertiggetränke.Dies teilte Nestlé am Montag mit.