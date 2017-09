Ostschweizer Glacé-Hersteller will 55 Stellen abbauen

Die Nestlé-Tochter Froneri, die etwa die Extreme-Glacen herstellt, will in der Schweiz Stellen abbauen. (Archiv) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Im Kanton St.Gallen sind 55 Stellen vom Abbau bedroht: Die Glacé- und Tiefkühlprodukteherstellerin Froneri Switzerland will in den Fabriken in Goldach und Rorschach sparen.