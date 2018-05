Nestlé laut Medien vor Kauf von Starbucks-Sparte

Einem Insider zufolge sei der Deal praktisch gelaufen, schrieb der Blog «Inside Paradeplatz» am Freitag. Am Abend meldete auch die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person, dass die Transaktion kurz vor dem Abschluss stehe. Bei Nestlé wollte man die Berichte am Freitag auf AWP-Anfrage nicht kommentieren.

Einem Analysten der Investmentfirma Cowen zufolge könnte Starbucks damit einen Barerlös von rund 3,8 Milliarden Dollar nach Steuern erzielen. Die US-Kette hatte im November bereits ihre Teemarke Tazo für 384 Millionen Dollar an Nestlés Rivalen Unilever veräussert.

An der US-Börse kamen die Nachrichten gut an – die Starbucks-Aktie stieg um knapp drei Prozent. In Zürich schlossen die Titel von Nestlé am Freitag um 0,7 Prozent im Plus.

(SDA)