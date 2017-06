Der Nahrungsmittelkonzerns Nestlé will eigene Aktien im Wert von 20 Milliarden Franken zurückkaufen. Der Verwaltungsrat hat einem entsprechenden Programm zugestimmt, wie Nestlé am Dienstag mitteilte. Es soll am 4. Juli 2017 beginnen und bis Juni 2020 abgeschlossen sein.

(SDA)