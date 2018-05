Nestlé Waters investiert am Standort Henniez

Nestlé Waters investiert an seinem Standort Henniez VD 25 Millionen Franken. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nestlé Waters will am Standort in Henniez VD 25 Millionen Franken investieren. Die Mineralwasser-Produktion soll mit dem Projekt «H2Orizon 2020» moderner und auch umweltschonender werden.