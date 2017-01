Netanjahu will Trump zu neuen Sanktionen gegen den Iran drängen

Wird Mitte Februar im Weissen Haus erwartet: Israels Premier Benjamin Netanjahu. © KEYSTONE/EPA POOL/ABIR SULTAN / POOL

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am 15. Februar Donald Trump im Weissen Haus treffen. Das sagte Trumps Sprecher Sean Spicer am Montag in Washington.Beide Regierungen versprechen sich von der Präsidentschaft Trumps eine Neubewertung ihres Verhältnisses.