Netflix will den letzten Film von Orson Welles vollenden

Netflix will den letzten, unvollendeten Film des US-Regisseurs Orson Welles nach Jahrzehnten zu Ende produzieren und veröffentlichen. Der Streaming-Anbieter will die globalen Rechte an «The Other Side of the Wind» erwerben und den Film restaurieren und herausgeben.