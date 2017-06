Neue App für Schlagerfans

Die neue Radio-Melody-App ist ab heute Mittwoch kostenlos in den Stores von Apple und Google erhältlich. Die App wird gleich navigiert, wie die FM1Today-App: Mit «Wisch»-Bewegungen lässt sich der Würfel drehen.

In der App gibt es alles rund um die Welt des Schlagers und der grössten Oldies, sowie News aus der Welt der Schlagerstars. Ausserdem findet man das Wetter für jeden Ort in der Schweiz und den gewohnt schnellsten Verkehrsservice in Echtzeit. Ergänzt wird die App mit den News von FM1Today.

Hier kannst du die App downloaden:

(red.)