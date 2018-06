Rettungskräfte in Guatemala tragen nach dem Vulkanausbruch Leichen aus der Ortschaft San Miguel de Los Lotes weg. © KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO PARDO

Nach dem Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala haben Rettungskräfte mittlerweile 99 Leichen geborgen. Das gaben Forensiker am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die Zahl der bislang geborgenen Todesopfer stieg damit um 24 an.