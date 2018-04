Neue Bobs für die Kronberg-Rodelbahn

Die Rodelbahn am Kronberg wird mit neuen Bobs ausgestattet. «Das hat mit dem Unfall vor zwei Jahren nichts zu tun», sagt Markus Koster, Geschäftsführer der Luftseilbahn Kronberg AG. Man passe sich lediglich den neusten Normen beziehungsweise den Herstellerempfehlungen an. So wurden auf der Bobbahn einige «sicherheitsrelevante Massnahmen» umgesetzt. Es wurden auf der ganzen Strecke Tempomaten eingebaut und die Bobs werden neu über einen Gurt mit Schlossverriegelung verfügen.

Vor zwei Jahren starb ein 44-jähriger Mann. Er war aus dem Bob geschleudert worden und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Mehr zur Bobbahn am Kronberg und zum Umbau der Talstation der Luftseilbahn liest du auf tagblatt.ch.

(red.)