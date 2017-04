Neue Fotoausstellung im Zollmuseum in Gandria TI

Am kommenden Samstag startet das Schweizer Zollmuseum in Gandria in die neue Saison. (Archivbild) © Keystone/PPR/YANNICK ANDREA

Am kommenden Samstag startet das Schweizer Zollmuseum in Gandria TI in die Saison. Neu wird die Einrichtung vom Kulturmuseum in Lugano betrieben. Es rückt mit einer Ausstellung über die Werke Gotthard Schuhs die Fotografie stärker in den Mittelpunkt.