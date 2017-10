Neue Regierung siegt auch bei Kommunalwahl

Hat seine Position abgesichert: Mazedoniens Regierungschef Zoran Zaev. © Keystone/EPA/GEORGI LICOVSKI

Die seit Mai in Mazedonien amtierende Regierung unter Führung der Sozialdemokraten (SDSM) hat auch die Kommunalwahl am Sonntag klar gewonnen. Das berichtete die staatliche Wahlkommission am Montag in Skopje nach Auszählung fast aller Stimmen.