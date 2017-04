Mehr Demenzkranke als angenommen

Mit der alternden Gesellschaft werden auch Demenzerkrankungen häufiger. Neuste Schätzungen von Alzheimer Schweiz gehen von 144'000 Betroffenen in der Schweiz aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/PHOTOPRESS/OBS/DEMENZ ZÜRICH

In der Schweiz leiden möglicherweise mehr Menschen an Demenz als bisher angenommen. Aufgrund einer besseren Datengrundlage schätzt Alzheimer Schweiz, dass im vergangenen Jahr 144’000 Demenzkranke in der Schweiz lebten.