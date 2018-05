Neue Single von Laura Wilde: Es ist nie zu spät

Mit dem Titelsong des gleichnamigen Albums verleiht Laura Wilde den Träumen der Fans Flügel. Die Einarbeitung von eigenen Geschichten und Erlebnissen in ihren Liedern war Laura auch bei der Auswahl der Songs dieses Albums sehr wichtig. Ihr Credo, dass man für seine Träume zu jeder Zeit im Leben und egal wann kämpfen sollte, bestätigt sie im Titelsong und Album-Trailer: «Es ist nie zu spät»! Ein absolut tiefgründiger Song, der jedoch in verschiedenen Mix-Varianten so richtig auf die Tube drückt. Und natürlich steckt uns ihr unbezwingbarer Optimismus auch bei dieser Single an und lässt uns unsere Alltagssorgen und die schlechten Nachrichten aus aller Welt für ein paar Minuten vergessen.

In gleich sechs verschiedenen Versionen präsentiert Laura Wilde ihren Titel. Vom Radio-Edit über eine Dance-Version für Clubs bis hin zu einem ganz speziellen Spring-Mix ist für jeden etwas dabei. Dazu gibt es natürlich auch ein tolles Video der charmanten Sängerin.

(DA-Music / red.)