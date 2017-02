So gut sind die Verhältnisse auf der WM-Strecke in St. Moritz am Montag nicht © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Das erste Abfahrtstraining der Frauen an der Ski-WM in St. Moritz verzögert sich. Der Start wird wegen Schneefall und Nebel um anderthalb Stunden verschoben.In St. Moritz hatte es am Sonntagnachmittag zu schneien begonnen. Die Wetterprognosen waren auch für den Montag nicht die besten.