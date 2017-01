USA will Tonfall bei UN ändern

Sie kündigt einen neuen Arbeitsstil an: Die neue Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Die USA wollen ihre Arbeit bei den Vereinten Nationen nach Worten der neuen UNO-Botschafterin Nikki Haley komplett umkrempeln. «Sie werden eine Veränderung in der Weise sehen, wie wir Geschäfte machen», sagte Haley bei ihrem Antrittsbesuch in New York am Freitag.