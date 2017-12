Südsudanesische Soldaten auf dem Weg zum Einsatz an der Front. (Archiv) © KEYSTONE/AP/JUSTIN LYNCH

Die in der Nacht auf Sonntag in Kraft getretene Waffenruhe im Südsudan wird offenbar nicht eingehalten. Die Regierung und die wichtigste Rebellengruppe warfen sich am Sonntag gegenseitig vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben.