Neue Zwanzigernote zeigt Schmetterlinge und Piazza Grande

Die neue Zwanzigernote steht für die kreative Seite der Schweiz und soll in der nächsten Woche in den Umlauf kommen. (Archiv) © Keystone/SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK SNB/HANDOUT

Auf der neuen 20-Franken-Note sind eine Hand mit einem Prisma, die Piazza Grande des Filmfestivals Locarno, Schmetterlinge und ein Globus abgebildet. Der Geldschein, den die Schweizerische Nationalbank am Mittwoch vorstellte, wird in einer Woche in Umlauf gesetzt.