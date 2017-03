Der Jugendlicher erlitt einen Stromschlag, nachdem er auf das Dach eines Wagens gestiegen war. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Ein Jugendlicher hat durch einen Stromschlag am Bahnhof in Cornaux NE am Donnerstagabend schwere Verbrennungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte er auf einen abgestellten Eisenbahnwagen gestiegen sein.Zum Unfall kam es am Donnerstag gegen 21.