Jogi Löw lässt Sané zu Hause

Bei der WM vor vier Jahren war der Goalie von Bayern München mit lediglich vier Gegentoren ein Garant für den Titelgewinn. Deutschlands Nationaltrainer Joachim Löw räumte Neuer auch für die anstehende WM in Russland eine Sonderstellung ein: Entweder geht er als Nummer 1 zur WM oder gar nicht, hatte Löw bereits nach wenigen Tagen im Trainingslager angekündigt. In Südtirol kämpfte sich Neuer wieder an sein Topniveau heran. Der 32-Jährige hatte am Samstag im Länderspiel gegen Österreich (1:2) nach acht Monaten Wettkampfpause sein Comeback gefeiert.

Nicht an der WM-Endrunde in Russland teilnehmen werden Leroy Sané von Manchester City sowie Leverkusens Torhüter Bernd Leno und dessen Klub-Kollege Jonathan Tah. Die drei wurden ebenso aus dem WM-Kader gestrichen wie der Freiburger Stürmer Nils Petersen.

(SDA)