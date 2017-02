Neuer Bürgermeister von Rio schwänzt Eröffnung des Karnevals

Blieb der Eröffnung des Karnevals fern: Rios neuer Bürgermeister Marcelo Crivella. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/LEO CORREA

Fehlstart beim Karneval in Rio: Der neue, streng religiöse Bürgermeister von Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ist am Freitagabend nicht zur traditionellen Schlüsselübergabe an König Momo erschienen, mit der das Ereignis offiziell eröffnet wird.